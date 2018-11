Laura Bozzo: "Yo pronto hablaré y veremos dónde quedan sus amenazas", arremete Cristian Zuárez

Cristian Zuárez dijo que Laura Bozzo despertó al ‘león que estaba dormido’, al saber que la abogada declaró en el programa ‘En exclusiva’ de Karen Schwarz, donde lo denunció por chantaje, extorsión y violación de la comunicación privada.



“Y sigue hablando de mí. Ok, despertó un león dormido”, posteó en Facebook.

Luego, agregó que sus abogados al igual que él estaban tranquilos y pronto tomaría acciones legales contra Bozzo.



“Ella es la que sale ahora a los medios yo pronto hablaré y veremos dónde quedan sus amenazas. Si está donde está es porque todavía le tengo consideración”, precisó.

Pero ya fuiste notificado...

Que muestre mi firma de recibido. Nadie me hizo llegar nada y lo que alega es contradictorio, porque ella fue la primera que entregó una copia de mi contrato privado con Televisa a un medio de Perú, la justicia es igual para todos.



Hablas y hasta el momento no procedes legalmente.

Mis abogados saben lo que están haciendo, esto no se gana en los medios, sino en los tribunales.