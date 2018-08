Laura Bozzo: "Cristian Zuárez es un caso cerrado, cada quien sigue con su vida" | ENTREVISTA

Laura Bozzo dijo que Cristian Zuárez es un ‘caso cerrado’ en su vida y que está muy feliz, porque tiene salud, trabajo y el amor de sus hijas.



“En este momento de mi vida, cuando solo faltan unas horas para celebrar mi cumpleaños (es este domingo), tengo que darle gracias a Dios porque sigo de pie con tantas cosas malas que me pasaron el año pasado”, indicó.



¿Y tú, al igual que Cristian, te estás dando una oportunidad en el amor?

Mira, nunca hay que decir nunca, me han invitado a salir, me mandan flores, pero mis energías están concentradas en el lanzamiento de mi programa, serie, libro y organizar la cena por mi cumpleaños con mis hijas, aquí en una isla solitaria de México.



Él dijo que el trato que tiene contigo es cordial...

Solo puedo decirte que ese tema es un caso cerrado, cada quien sigue con su vida, yo no retrocedo ni para tomar impulso.



En breve se va estrenar la película ‘Caiga quien caiga’.

Sí, ya mi abogada los demandó por dañar mi imagen. Me ‘vale madre’ la película, pero no voy a permitir más atropellos, la Justicia peruana me absolvió, hay una resolución donde claramente se dice que no pertenecí a ninguna mafia ni estuve involucrada en esa red de corrupción. Así que si van a continuar, pues les deseo que vaya mucha gente al cine, para que cuando salga la sentencia a mi favor puedan indemnizarme y ese dinero lo destinaré a ayudar a los damnificados de Piura por el fenómeno de ‘El niño costero’, porque hasta hoy hay gente que vive en carpas y ya pasó más de un año.

