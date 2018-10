Cristian Zuárez manda misil a Laura Bozzo: "Si quiere guerra, guerra tendrá" | ENTREVISTA y FOTOS

Cristian Zuárez confesó que está enamorado de Adriana Amiel y espera que las ‘negociaciones’ con su expareja Laura Bozzo lleguen a buen puerto para no iniciar una ‘guerra’ contra la abogada.



“Hace rato que pasó la tempestad. Fue difícil superar todo (su separación con Laura luego de 16 años), pero el psicólogo me dejó claro que debía seguir con mi vida. Estoy feliz, ahora llego a casa y hay comunicación, antes todo era el programa y las hijas”, dijo.



Nadie va a creer que recién estás con Adriana...

No me importa lo que piensen y, si se quedaron con las ganas de que vuelva con Laura, eso es imposible, un error solo se comete una vez y no tropiezo con la misma piedra.



¿Adriana Amiel no te ha dicho que desistas de demandar a Laura?

Sí, pero lo que yo reclamo es lo justo.



Pero aún no hay demanda...

Pronto mi abogado iniciará la demanda, espero no llegar a eso y que la negociación con Laura prospere, pero si quiere guerra, guerra tendrá.