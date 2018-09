Cristian Zuárez estalló en llanto al hablar de Laura Bozzo, contó que ella le fue "infiel" y que aún la ama 

Cristian Zuárez, expareja de Laura Bozzo, dijo, entre lágrimas, que aún sigue enamorado de la conductora, aunque no retomaría la relación si ella se lo propusiera y que la conductora le fue "infiel".

En una entrevista extensa con el programa de Telemundo 'Suelta la Sopa', Cristian Zuárez detalló cómo conoció a Laura Bozzo en el 2000, indicando que ya desde entonces era conocido con su agrupación 'Complot' y no como piensan que no hacía nada.

"Laura (Bozzo) me propuso trabajar en la televisión con ella, pero le pregunté que qué podía hacer porque no sabía nada acerca del tema. (...) Me dijo que iba a ser su representante", contó Cristian Zuárez, quien agregó que nunca existió ningún contrato de por medio.

Según comentó Cristian Zuárez, Laura Bozzo no supo llevar la palabra "familia" porque muchas veces dormía en el garaje cuando la conductora estaba con sus hijas, pese a que le pidió matrimonio nueve veces.

"Yo creo que mucha gente se involucró, (además) la inseguridad de ella. Yo sentía ese egoísmo que ella vivía para su programa y para sus hijas. Y yo siempre estaba al costado y yo era el que más cedía", contó Cristian Zuárez.

Para Cristian Zuárez, él solo era un "accesorio", aunque cree que ambos se enamoraron, pero no "era importante en su vida", dijo la expareja de Laura Bozzo.

Cristian Zuárez en Suelta la Sopa. (Video: Telemundo)

Tal como sucedió en entrevista con Trome, Cristian Zuárez no informó la cantidad que estaba pidiendo a Laura Bozzo en el juicio que le entablará (aunque sería 5 millones de dólares).

Cristian Zuárez confía que podrá conversar con Laura Bozzo para poder llegar a un acuerdo, pero la misma conductora confirmó que no quería "ni escuchar su nombre".

Cuando llegaron al tema de las infidelidades, Cristian Zuárez indicó que ambos lo fueron, agregando que "se fallaron mutuamente".

"Ella me fue infiel, ella lo sabe. Me fue infiel una vez. En nosotros estaba eso de dañarnos", dijo Cristian Zuárez, quien mantuvo una relación de 16 años con Laura Bozzo.

Cristian Zuárez también dijo que "no estaba preparado para abandonar una relación y empezar otra vida", debido a su nueva pareja Adriana Amiel, confirmando que recién se están conociendo.

Cuando le preguntaron a Cristian Zuárez si seguía amando a Laura Bozzo, él respondió que "sí", pero no podrían "empezar de cero" si la conductora se lo propone.

"Yo quiero seguir viéndola, quiero compartir", dijo Cristian Zuárez llorando, mencionando que "hoy por hoy mi vida no tiene sentido porque no soy feliz, no se puede ser feliz cuando estás haciendo infeliz a otra gente y a mí me toca lidiar con la más fea, por lo cual no hubiera querido que mi relación terminara, y mucho menos de esta manera. Mi relación con Laura Bozzo fue muy especial como para que termine así", finalizó.