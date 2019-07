Laura Bozzo: "Cristian Zuárez no me amó ni ama a la que está con él" | FOTOS

Laura Bozzo está convencida de que Cristian Zuárez nunca la ‘amó’ y que tampoco ama a Adriana Amiel. Sin embargo, ya superó ese dolor y reconoce que fue la ‘reina de las cornudas’.



Llegas a Lima e incendias la pradera...

El incendio recién se va dar este sábado en el programa de Beto Ortiz porque más de uno va a salir quemado.



¿Quemados los ex, gente de televisión?

¡Todos!

¿Tu visita a Perú esta vez es por algún tema legal, personal o estético?

En primer lugar, nací en el Perú, es mi país, puedo ser mexicana, pero mis raíces están aquí y vine para ver lo relacionado a mi programa ‘Historias de Laura’, que es una dramatización de casos reales con los que queremos dejar un mensaje para las mujeres que no debemos permitir nos maltraten.



¿Habrá alguna historia peruana?

Sí, el caso de Eyvi Agreda lo llevaré a la pantalla. Serán 50 capítulos del nivel de Netflix.

Con lo que has vivido, ¿ya no pisarás el palito?

Nunca se puede decir nunca porque cuando te enamoras te vuelves ciega, sorda y muda, como dice Shakira. Yo viví con una persona que nunca me amó, quizás me admiró, trato de recordar lo mejor de él, pero no creo que pueda amar a nadie ni con la que está (Adriana Amiel).

Decir que los ‘cuernos’ te llegaron hasta el techo, ¿te duele?

Me dolió muchísimo y la autoestima se te va al piso, llegas a creer que lo que te pasa te lo mereces, pero eso no está bien.



¿Te estás dando una segunda oportunidad en el amor?

No, tengo amigos como Moisés Zonana, es guapo, inteligente, y producirá mi película y el otro programa.

Pero hay un feeling...

Eso no lo niego.



Cambiando de tema, Patricia Alquinta dijo que Cristian y tú usaron sus influencias y la sacaron de Telemundo.

¿Quién es? ¡Por favor! Eso mismo cree Bayly, que lo saqué de Telemundo, que no sean pen... (estilo mexicano), uno está en la TV porque tiene rating y cuando eso pasa nadie te saca.