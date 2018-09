Cristian Zuárez: "Yo nunca pedí un centavo a Laura Bozzo, reclamo lo que me corresponde" | ENTREVISTA

Cristian Zuárez dijo que Laura Bozzo le fue infiel y que no conciliará con la abogada, pues irá hasta los tribunales para exigirle que lo indemnice por los años que trabajó a su lado.



“En la entrevista que di a ‘Suelta la sopa’ y que no se vio en Miami, sabe Dios por qué razones o alguna ‘mano negra’ no quiso, me presenté sin abogados porque antes de salir al aire hablé con ella y me dijo que esto lo arreglaríamos cara a cara en México. Yo acepté porque le dije que no quería hacer de esto un ‘quilombo’ (problema), pero ahora dice que quiero chantajearla, cuando solo estoy pidiendo lo que es justo”, precisó.



Entonces, ¿ya no conversarás con ella?

Para qué, ella ha dicho que sus abogados verán el tema, pues bien los míos pronto se pondrán en contacto. Yo no le temo, porque tengo muchas cosas que decir y las contaré en el libro y película que me han propuesto hacer. Ahí conocerán toda la historia.



Magaly Medina te llamó ‘caradura’ y pidió que ‘chambees’ por reclamarle una indemnización, ¿eso no te molesta?

No. Si decían lo mismo cuando estaba con Laura y trabajaba a su lado, que hablen lo que quieran.



En la entrevista dices que te sentías un accesorio de Laura... entonces, no había amor, no se llevaban bien... ¿Por qué seguir a su lado?

Deben buscar sus archivos y ver lo que respondía cuando me preguntaban sobre nuestra relación, donde digo que lo nuestro se basaba en el respeto, por eso seguía y otras veces, fue porque que ella me pedía que no la dejará con imposiciones y amenazas, entonces yo esperaba que cambiara y nunca lo hizo.



¿No le fuiste infiel a Laura?

Nos faltamos mutuamente, en la segunda parte de la entrevista admito que ella sí me fue infiel una vez y lo sabe.



Ustedes se separan cuando se descubre que estabas con Adriana Amiel y seguías con ella...

Falso, no fue así... y en la entrevista digo que con Adriana nos estamos conociendo recién.



Durante la charla te quiebras, lloras...

Es que no quise que las cosas terminen así. Yo nunca pedí un centavo a Laura ni tampoco le estoy mendigando nada, reclamo lo que me corresponde.



¿Estás preparado para iniciar un juicio? Los abogados espulgan todo... ¿Trabajas en Miami con tus papeles en regla?

Todo está al día, ya verán el libro. Yo no me caso por una visa.



LAURA LE DESEA SUERTE

​

En tanto, a través de su cuenta en Twitter, Bozzo dejó un mensaje que estaría dirigido a Zuárez.



“A todos los que pretenden hacerme daño, así les contesto: A quién actúa mal hay que desearle suerte, tarde o temprano la necesitará”, posteó.

Cristian Zuárez en Suelta la Sopa. (Video: Telemundo)