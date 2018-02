¿Laura Bozzo no quiere saber nada de su ex Cristian Zuárez? [VIDEO y FOTOS]

Laura Bozzo reveló que no ha retomado su relación con Cristian Zuárez, después que especuló que el argentino le fue infiel con Adriana Amiel.



Laura, ¿es cierto que Cristian y tú solucionaron sus problemas y han vuelto?

No, él está en Argentina y yo en México, seguimos conversando, pero aún no hemos retomado la relación.



Pero van por buen camino y, si hay amor, todo puede perdonarse...

No lo sé, primero debo tener todo claro y ahora estoy dedicada al libro y a mi nuevo programa.



¿Les importa el qué dirán?

A mí sí me importa, porque soy ejemplo para muchas mujeres, pero en problemas de pareja siempre es culpa de ambos. En todo caso, lo pongo en manos de Dios y el tiempo es el mejor juez, no me aferro a nada ni a nadie. (C.Chévez)



Baile de Cristian Zuarez