Laura Bozzo se encuentra en medio de un grave problema en México y todo hace indicar que sería llevada a una prisión por el presunto delito de defraudación fiscal. Ante esta situación, la prensa mexicana reveló que es buscada por las autoridades; sin embargo la ‘abogada de los pobres’ brindó declaraciones en exclusiva para ATV Noticias.

“Yo no sé de dónde salen estas cosas. Yo de ese tema ya no habló, que hablen mis abogados, yo ya no tengo nada de que hablar”, manifestó al ser consultada por esta acusación en su contra.

Recordemos que diversos medios de comunicación aztecas informaron sobre una orden de prisión preventiva contra la recordada conductora de Laura en América por el presunto delito de defraudación fiscal.





TROME | Laura Bozzo declaraciones tras orden de prisión (ATV Noticias)

‘La abogada de los pobres’ es acusada de vender indebidamente un inmueble que estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México. Por ello la justicia mexicana dispuso que sea enviada al reclusorio Santiaguito en Almoloya de Juárez, ubicado en el Estado de México.

CHRISTIAN SUÁREZ TRISTE POR LAURA BOZZO

ATV Noticias también conversó con la expareja de Laura Bozzo, el argentino Christian Suárez sobre la delicada situación de la conductora de televisión. El cumbiambero afirmó sentirse apenado por lo sucedido. “Me duele mucho lo que se está pasando porque no se lo deseo a nadie”, afirmó.

El argentino afirmó que mantiene comunicación con Laura Bozzo. “Confió en la gente incorrecta en su momento, por eso es que la han estafado tanto”, manifestó y mostró su optimismo ‘para que todo termine pronto.