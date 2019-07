Laura Bozzo es declarada Doctora Honoris Causa y recibe la medalla Benito Juárez en México | VIDEO | FOTOS

Emocionada 😔 no solo por el Doctorado Honoris Causa😀si no también por la medalla Benito Juárez otorgada en el congreso de la C de MX por la defensa de los Derechos de la Mujer, GRACIAS MEXICO♥️dedicado a las mujeres más humildes de mis comedores♥️ pic.twitter.com/0OULJijUjA