Laura Bozzo tras enterarse de demanda de Cristian Zuárez: "Para mí está muerto. No quiero ni escuchar su nombre"

Laura Bozzo se pronuncia. Luego de enterarse de que su expareja Cristian Zuárez decidió demandarla por todo el tiempo que estuvieron juntos, la conductora de TV no quiere saber nada de él y todo lo dejará en manos de sus abogados.

“Solo puedo decir que si alguien considera que tiene derechos, va y demanda, porque perro que ladra, no muerde. Esto es un chantaje y para mí está muerto. Si quiere demandar, que lo haga, acá lo espero. Mis abogados ya se reunirán con los de él. Yo no quiero ni escuchar su nombre”, precisó Laura Bozzo.

Debe ser doloroso este momento para ti.



Muy doloroso porque fui una estúpida, una pelotuda, nunca supe quién era realmente este señor, pero no le tengo miedo. Si me enfrenté a un presidente, cómo no lo voy a hacer con él. La verdad y las pruebas me amparan.

Cristian dice que te amó y te seguirá amando...

​El que ama, no cobra por darte compañía... ya no quiero hablar más del tema, todo se lo dejo a Dios, a mis abogados y que le vaya bien.

Desea conversar contigo para ‘solucionar el tema’.

No tengo nada que conversar con él, que sea feliz con su mujer.

En una entrevista que Cristian Zuárez dio a Telemundo, reiteró que reclamaba el dinero que era ‘justo’ y que muchas veces se sintió como un ‘accesorio’, pues para Laura Bozzo, sus hijas y el programa eran ‘su familia’.

También reveló que Cristian Zuárez le pagaba 3 mil dólares mensuales cuando le pidió que deje el grupo ‘Complot’ en el año 2000, para que sea su mánager y representante, y que luego ya no percibía ningún dinero, porque ‘lo mío era de ella y lo de ella era nuestro’.