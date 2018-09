Laura Bozzo será demandada por Cristian Zuárez: "Perdí muchos contratos por ella" | ENTREVISTA

Cristian Zuárez confirmó que demandará a Laura Bozzo pidiéndole una indemnización por los años que compartieron como pareja y llamó ‘verdulero’ a Fabián Larrosa, su ex compañero de ‘Complot’, por calificarlo de ‘malagradecido’.



“La historia es así. Laura me dice: ¿el grupo de mi... o yo? Entonces, le cuento a Fabián y me pide que no lo deje fuera, que él se venía a Miami a ‘laburar’. Luego Laura lo despide porque dejó a su hija (Alejandra) con el chofer, pero después lo trae a México, para un cumpleaños mío, y lo vuelve a contratar”, dijo Cristian Zuárez.



Pero Fabián te califica de ‘malagradecido’.

Esa lacra con pinta de verdulero hasta ahora no me devuelve el dinero que le presté para que se compre un auto.



También dio a entender que ‘maquinaste’ con tu familia, para que salieran a la luz las fotos con Adriana Amiel.

No meto a mi familia en nada, me defiendo solo.



Aseguró que Laura impulsó tu carrera artística.

¡Jamás! Si nunca me hice solista, solo hacía la música del programa. Al contrario, perdí muchos contratos por ella.



¿Tu carrera quedó postergada por estar con Laura?

Así es y él mismo lo dice. Tiene razón cuando afirma que quería a Laura al 100 %, porque la apartaba de las malas personas. Durante 17 años siempre la cuidé, gracias a mí tienen Laura para rato.



Bueno, eran pareja...

Sí, y por eso no entiendo por qué me desprestigia con personas como Fabián. Soy agradecido, pero no puedo dejar de reclamar lo que me corresponde. Ella al principio me pagó, luego no. Hizo que me dieran el adelanto de las regalías por la canción ‘Que pase el desgraciado’, para comprarle su casa a mi mamá. Los contratos que Laura firmó con las televisoras fueron los mejor pagados y eso gracias a mí. Seguro dirá que me mantuvo, que fui un vago y no es así, trabajé a su lado.



¿A cuánto asciende la ‘indemnización’ que le pedirás a Laura?

Por ley me correspondería el 50 % , pero ya los jueces lo determinarán. Deseo conversar con ella y terminar esto sin abogados, le he dicho para reunirnos en México, pero sale a decir que habla conmigo, que nos reímos, restándole seriedad a lo que hago.



¿ 5 millones de dólares sería una buena ‘indemnización’?

No es esa la cantidad. Ella y yo somos los únicos que podemos arreglar esto.



¿Amaste a Laura?

Sí, y estaré enamorado de ella hasta que me muera, pero eso no significa que no reclame lo que me corresponde, pues pasa en todos los matrimonios que se separan y las leyes de los países en los que vivimos me respaldan.