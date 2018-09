La conductora Laura Bozzo rompió su silencio y se pronunció sobre la supuesta demanda que le entablaría su expareja, el argentino Cristian Zuárez.

Laura, se comenta que Cristian te demandaría y exigiría una indemnización por los 16 años que convivieron...

He tenido contacto con él hace poco y me lo negó. Si me demanda, tampoco contestaría yo, sino Televisa. No creo que sea verdad, tengo los mejores recuerdos de Cristian, es una persona que trabajó para Televisa y Telemundo, porque también pedí que trabajara allá. En todo caso, si tiene que pedir una reparación a Televisa o Telemundo, no es problema mío.

¿Crees que te llegue a demandar?

No creo que sea verdad, porque sería muy doloroso. Prefiero tomarlo al chiste, no podría creer que una persona con la que viví 16 años y di parte de mi vida, me haga eso. Para pelear se necesita de dos; en mi caso, jamás pelearía con él. Él es feliz, está con la mujer a quien eligió. Le deseo lo mejor y máxima felicidad del universo a él y a su nueva mujer.

Se comenta que Cristian y Adriana Amiel tendrían 3 o 4 años de relación...

Eso es lo que dicen sus hermanas, no sé si son 3 o 4, pero les deseo lo mejor. Que Dios los bendiga, que sea feliz con esta señora, tal como yo estoy tratando de ser feliz con mi trabajo.

Nos llegó la información de que Cristian ya grabó una entrevista con el programa ‘Suéltame la sopa’ de Telemundo, donde revelaría detalles de la relación que tuvieron y también sobre la demanda...

Si ha hecho una demanda, primero tendría que ver el papel. Si lo hace, listo, problema de él.



Siempre te has caracterizado por ser una mujer fuerte, pero me imagino que habrá sido dura la etapa de ruptura... ¿Ya lo superaste?

Es un capítulo cerrado y ahora estoy en otros temas más trascendentes, pero se me hace imposible creer que él me quiera hacer algún daño.



¿Le has cerrado las puertas al amor?

Completamente. No quiero saber nada, estoy tranquila, tengo mis hijas y no tengo ningún tipo de interés de iniciar una relación afectiva con alguien. A mí me dolió mucho todo lo que pasó, fue un golpe brutal y estoy segura de que sería incapaz de hacerme daño, porque hemos vivido una historia bastante larga y con todos nuestros defectos.

‘EYVI ES UN SÍMBOLO’

De otro lado, Laura Bozzo llegó a Lima para grabar su primer programa, que se estrenará en octubre por Televisa, y que contará el caso de la recordada joven Eyvi Ágreda, que fue brutalmente atacada por Carlos Hualpa.



“Fue muy doloroso desde que leí su historia. Hay miles de feminicidios, pero Eyvi significa algo más, es un símbolo de todas las jóvenes, porque su único objetivo era acabar su carrera y sacar su familia adelante”, indicó.