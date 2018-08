Laura Bozzo: Elenco de 'Caiga quien caiga' no temen amenazas de conductora 

“Espero que venga más gente (a verla) que ‘Asu mare’”, dijo el actor Miguel Iza, en el avant premiere de la película ‘Caiga quien caiga’, donde encarna a Vladimiro Montesinos.



“Yo espero que (la cinta) deje un buen recuerdo... de hecho es un buen momento en la historia, el momento en que se atrapó a un delincuente. Ojalá tenga una buena aceptación y el público vaya al cine a verla. Para construir el personaje investigué un poco sobre sus gestos y algunas características específicas, espero que funcione y ojalá no la saquen de cartelera”, señaló Iza.



NO TEME AMENAZAS DE LAURA BOZZO

​

Por su parte la actriz Jackie Vásquez, quien da vida a Matilde Pinchi Pinchi, espera que las amenazas de Laura Bozzo, de demandarlos si utilizaban su imagen, genere más expectativas en el público.



“Qué bacán que le haya molestado, porque eso llama la atención, la gente tendrá más ganas de venir a verla. Laura Bozzo es una persona polémica, que genera mucha controversia”, manifestó la actriz.



“Voy a mostrar el otro lado de este personaje, su lado humano y por qué fue el brazo derecho de Montesinos”, detalló.



Por último, Kukuli Morante, quien es ‘Jacqueline Beltrán’, espera que muchos jóvenes vean la película “para que no se repita la misma historia”, señaló.



PERIODISTA

​

La actriz Karina Jordán también participa en este filme donde personifica a una periodista.

