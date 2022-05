Laura Bozzo abrió su corazón en una íntima entrevista a ‘La Casa de los Famosos’ y reveló que sufrió de bullying durante su etapa escolar. La presentadora peruana de televisión admitió que vivió un momento espantoso en el colegio.

Además, la también conocida como ‘la abogada de los pobres’ manifestó que los niños del colegio se reían de ella por su apariencia física e incluso la maltratada física y psicológicamente.

“Cuando voy a la escuela fue una etapa horrible de mi vida, me hacían un bullying horrible, era lo más espantoso que puedas imaginar. Tanto que yo iba a la iglesia, me tapaba la cara y le pedía a Dios, por favor, cámbiame de cara porque me sentía tan fea, por eso se burlaban de mí, me metían al water, me pegaban chicles ”, confesó.

TROME | Laura Bozzo llora al revelar que sufrió bullying: “Me sentía fea, se burlaban y me metían al water”

EL BULLYING CAMBIÓ POR COMPLETO A LAURA BOZZO

La figura de televisión, Laura Bozzo, dio detalles de lo que hizo para cambiar la imagen que tenían de ella y fue así que se volvió rebelde en televisión.

“A raíz de ese bullying, hice a empezar a ser la traviesa, la salvaje, la que hacía lo que no se debía hacer, esa fue la máscara de donde nace ‘Laura en América’. La televisión no estaba en mi mente, mi mente era ser doctora, abogada, y defender a todas las mujeres que sufrieran de maltrato , que fue lo que yo sufrí”, dijo.