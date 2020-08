Laura Bozzo anunció que evalúa postular a las próximas elecciones del 2021, a través de una serie de tweets en su cuenta de la popular red social. ’La abogada de los pobres’ se mantuvo firme en su postura de considerar que fue una perseguida política en el Perú.

La conductora de televisión sorprendió a sus seguidores en Perú al revelar que analiza seriamente una propuesta para entrar en política, de cara a las próximas elecciones presidenciales y congresales.

“Para que quede claro, fui una perseguida política en Perú, al final me absolvieron. Jamás recibí un dólar y eso lo saben muy bien los peruanos, por eso la propuesta para regresar a la política en las elecciones de abril (es la que estoy evaluando)”, escribió.

Acompañando su tweet, Bozzo compartió un video del periodista César Hildebrant criticando la resolución que disponía la restricción de su libertad.

Laura Bozzo continuó defendiéndose de las acusaciones de corrupción en su contra y que le valieron estar recluida en los estudios de su programa varios meses. “Ni una sola prueba contra mí, investigaron a toda mi familia y se demostró mi inocencia. Gracias a mis mujeres de los comedores populares que siempre estuvieron conmigo”, twiteó.

La recordada conductora de Laura en América afirmó que lo que vivió no se lo desea a nadie y que perdió todo lo que ganó. “El que no la debe no la teme”, afirmó.

Laura Bozzo analiza postular a próximas elecciones. (Twitter Laura Bozzo)

