Laura Bozzo tras exigir la cancelación de El Valor de la Verdad: "Me arrepentí, pero al verlo me sentí muy orgullosa"

Laura Bozzo se arrepintió tres horas antes de que el programa El Valor de la Verdad salga al aire por Latina. La abogada, a través de redes sociales, compartió su deseo de que la edición grabada no sea emitida y amenazó con tomar acciones legales.

"Hacer ese programa ha sido uno de los peores errores que he cometido pero soy un ser humano y tengo derecho a equivocarme por eso le exijo a Beto no lo emita o que se atenga a las consecuencias legales", escribió Laura Bozzo en redes sociales.

Ante esta situación, Beto Ortiz le hizo recordar que tenía un acuerdo firmado y que el programa iba sí o sí. El conductor estuvo tuiteando toda la noche como es costumbre y etiquetaba a Laura Bozzo.

Con el pasar de las horas, la conductora empezó a compartir algunos mensajes de personas que veían el programa, así como comentarios propios tras verse en TV. Ahora, un día después de la emisión de su tercer 'Valor de la Verdad', Laura Bozzo escribió:

"Me arrepentí, pero al ver el programa me sentí muy orgullosa. Ya era hora que se conociera la pesadilla que viví con mis errores. Soy humana y espero mi testimonio sirva a muchas mujeres manipuladas, cegadas por un amor enfermo que al final DESTRUYE y MATA", escribió Laura Bozzo.

Laura Bozzo logró llevarse por tercera vez los 50 mil soles. La conductora y expareja de Cristian Suárez, contó varios pasajes de su vida al lado del argentino, así como su relación con Vladimiro Montesinos.

1.- Cuando supiste que Cristian fue infiel ¿cogiste un cuchillo para cortarle el 'pájaro'?

SÍ (VERDAD)



2.- ¿Sacaste a Cristian de una Villa Miseria?

SÍ (VERDAD)



3.- ¿Alguna vez te agredió Cristian físicamente?

SÍ (VERDAD)



4.- ¿Te pidió Cristian matrimonio 7 veces?

SÍ (VERDAD)



5.- ¿Era Cristian bueno en la cama?

SÍ (VERDAD)



6.- ¿Sobrevive Cristian pintando casas en Estados Unidos?

SÍ (VERDAD)



7.- ¿Te fue infiel Cristian con una bailarina en Iquitos?

SÍ (VERDAD)



8.- ¿Te vengaste de la infidelidad de Cristian, acostándote con otro hombre?

SÍ (VERDAD)



​9.- ¿Intentó Cristian suicidarse por despecho en la Costa Verde?

SÍ (VERDAD)



10.- ¿Te escapaste del arresto domiciliario para ir una fiesta de Pepa Baldesari?

(BOTÓN ROJO)



¿Te sientes culpable de la muerte de tu mamá?

​SÍ (VERDAD)



​11.- ¿Te pidió la abogada de Montesinos 150 mil dólares para salvarte del arresto?

​SÍ (VERDAD)



12.- ¿Le regalaste gemelos de diamante a Montesinos?

​SÍ (VERDAD)



13.- ¿Es cierto que posees un saco Channel que solo tienen 2 damas de la realeza?

​​SÍ (VERDAD)



14.- ¿Te hizo regresar Montesino de una viaje a la selva para que no duermas con Fujimori?

​​SÍ (VERDAD)



15.- ¿Pago Telemundo 200 mil dólares a una periodista para evitar un juicio contra ti?

​​SÍ (VERDAD)



16.- ¿Alguna vez te avergonzaste de Cristian?

​​SÍ (VERDAD)



17.- ¿Estabas en la cama con Cristian cuando te llamaron para contarte de su infidelidad?

​​SÍ (VERDAD)



​18.-¿Sientes envidia de la actual pareja de Cristian?

NO (VERDAD)



19.- ¿Te mandó Cristian un Whatsapp pidiendote un millón de soles por su silencio?

SÍ (VERDAD)



20.- ¿Crees que Cristian te amó?

​SÍ (VERDAD)



21.- ¿Sigues amando a Cristian Zuárez?

NO (VERDAD)