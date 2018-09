Laura Bozzo:  Exintegrante de 'Complot' dijo que Cristian Zuárez "calza y viste" gracias a ella | ENTREVISTA

Cristian Zuárez, expareja de Laura Bozzo, habría dejado entrever, en una entrevista para el programa ‘Suelta la sopa’ de Telemundo, que se emitiría esta noche, que la abogada ‘truncó’ su carrera como cantante cuando supuestamente le pidió que deje el grupo ‘Complot’ perjudicándolo, por lo que podría demandarla por daños y perjuicios.



Esta especulación llegó a oídos de Fabián Larrosa, exintegrante de la agrupación argentina, quien no aprueba el proceder de Cristian Zuárez.



“Me da vergüenza ajena, porque lamentablemente a uno también lo ensucian. El grupo se disolvió porque él tuvo la oportunidad, gracias a Laura, de crecer artísticamente y yo le dije que lo hiciera”, dijo Larrosa.



Parece que él piensa demandar a Laura...

Me apena que termine así una relación de 17 años. Laura es una persona que ‘labura’ un montón y que quiera llevarla a juicio, es bajo. Sé cómo es Cristian, lo conozco desde que tenía 17 años, sé cómo son sus hermanos. Para mí, las fotos (de Cristian paseando de la mano con Adriana Amiel, en Miami) las vendieron ellos.



Se dice que habrían sido Jesús y Jonathan Zuárez.

Eso fue un circo y Cristian le echó la culpa, como siempre, a otra persona.



Dices ‘circo’, ¿crees que Cristian ‘maquinó’ todo eso?

Creo que sí, los conozco (a todos los Zuárez), sus hermanos son buenas personas, pero también son sus hermanos y no ‘laburan’, giran en torno a Cristian y él por Laura. Lo de la foto fue manejado por él, porque no tuvo lo que se necesita para afrontar y decir: esto ya no va más. Lo que Cristian calza, viste y lo que es, es por Laura. Hablar de una persona que te ayudó, que ayudó a tu familia, que le compró una casa en Argentina, no es correcto.



Viviste en México con Laura y Cristian...

Sí, trabajé con Laura en sus temas personales, él no me contrata. Uno no puede ser malagradecido en esta vida, por eso hay que contar las cosas como son.



¿Por qué no seguiste trabajando con Laura?

Porque él se encargó de sacar a todas las personas que teníamos cercanía con ella para tener el control al 100%.



¿Le fue infiel?

No lo sé, porque yo salía solo en México. No soy ‘chupamedias’ de Laura, pero no comparto una acción tan cobarde, ¿cómo le vas a reclamar o enjuiciar a una persona que te dio todo?



¿Y por qué crees que podría hacerlo?

Busca fama, eso siempre le interesó. Ojalá recapacite y no intente pelear con Laura por plata.