Laura Bozzo: Hermano de Cristian Zuárez dijo que demanda contra abogada no es de "caballeros"

¡No está de acuerdo con el argentino! El hermano de Cristian Zuárez, Jesús, comentó que le parece ‘chocante’ que pretenda demandar a Laura Bozzo.



“Vivo en Perú hace diez años, aquí tengo mi familia y estoy feliz... no estoy al tanto de lo que está pasando con ellos (Cristian y Laura)”, dijo.



Cristian piensa demandar a Laura pidiéndole una indemnización por el tiempo que estuvo a su lado.

Saber una cosa así es chocante, yo no lo haría. Cristian pudo cerrar con broche de oro esta separación y no tirar 16 años de historia con una demanda, porque eso no hace un caballero. Sinceramente espero que reflexione, porque no es un mal tipo.



¿Cómo quedó tu relación con él luego que se publicaron sus fotos con Adriana Amiel?

Es mi hermano y supongo que en su momento conversaremos.



¿Es cierto que, cuando fuiste a Argentina , él le prohibió a tu mamá que ingreses a su casa?

(Ríe) Cómo se enteran de esas cosas, ya eso pasó, igual conversé con mi mamá.



¿Qué concepto tienes de Laura?

Luego (que se supo lo de Adriana Amiel) dije muchas cosas fuertes, pero después conversé con Laura y tanto ella como yo, cambiamos el concepto que teníamos el uno del otro.