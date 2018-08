Laura Bozzo: Su hija Alejandra de la Fuente salvó de morir en un incendio | FOTOS

La hija de Laura Bozzo, Alejandra de la Fuente, volvió a nacer luego que el hotel ‘Little French Key’ en Honduras, se incendió y fue rescatada en brazos por personal del hospedaje.



“Fue horrible, me asusté y lloré por el shock, pero gracias a Dios estoy bien, el hotel quedó en cenizas”, contó la hija de Laura Bozzo.



¿Estabas sola en el hotel?

Éramos una amiga, yo y una pareja más. La pareja estaba fuera, mi amiga salió rápido y yo estaba en el cuarto. No me di cuenta hasta el final. Gracias a Dios, un señor de la isla entró y me sacó cargada, todo era humo negro. El lugar era un paraíso donde había jaguares.



Tu mamá debe estar igual de asustada.

Sí, pero ya se calmó porque sabe que estoy bien. Dice que soy más osada que ella.