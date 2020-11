Laura Bozzo rompió en llanto al enterarse de la súbita muerte de la destacada productora de ‘Guerreros 2020’, Magda Rodríguez a quien consideraba como su ángel de la guarda y una hermana.

“No puedo ni hablar, estoy en shock. Hugo (su asistente )está aquí obligándome a que tome manzanilla para calmarme. Cuando me llamaron de Televisa para darme la noticia he destrozado el cuarto de la histeria y el dolor que siento”, dijo llorando Bozzo.

Entiendo tu dolor, porque Magda no solo era tu productora, sino una amiga.

Su partida es como si fuera la de un hermano, ella era mi ángel de la guarda, mi amiga, fue la persona que me ayudó cuando pasé por un momento de depresión...(vuelve a llorar).

Su partida ha sorprendido a todo el ambiente artístico de México.

No tienes idea, el viernes estuve con ella y ayer justo la estaba pensando, no puedo creer esto. Si no hubiera sido por ella, no estaría en la televisión.

