Laura Bozzo es troleada duramente en redes sociales por su nacionalidad mexicana [VIDEO y FOTOS]

"La abogada de los pobres", Laura Bozzo, anunció contenta en redes sociales que es oficialmente una ciudadana mexicana. La noticia le cayó muy mal a muchos mexicanos, quienes no dudaron en mostrar su total rechazo en las redes sociales a la defensora.



Laura Bozzo publicó una imagen en su Instagram donde le cuenta a sus seguidores que ya recibió su carta de naturalización Mexicana y agregó que es la peruana más mexicana. Esta frase despertó la cólera de peruanos y mexicanos.



Los seguidores peruanos de Laura Bozzo le piden encarecidamente que se quede en México y no vuelva Perú. Por el lado de los mexicanos, no son pocos los que afirman sentir vergüenza de que la conductora se nacionalice mexicana.



Laura Bozzo no responde a los comentarios negativos y asegura que no renunciará nunca su nacionalidad peruana. "Los envidiosos me divierten, el día que no me insulten será que he fracasado . Gracias", escribió la conductora sobre el cargamontón que viene recibiendo en redes sociales.



Los fans de Laura Bozzo no dudan en defenderla de estos comentarios malintencionados."Felicidades. Eres la mejor", "Bella Laura. Te quiero mucho. Una gran mujer", "Tan original como siempre. Dios te bendiga", escriben los seguidores de la conductora en su cuenta de Instagram.

Primero huracanes, luego sismos y ahora Laura Bozzo es mexicana, ya en serio Diosito porque tanto odio con México pic.twitter.com/dkP8yEWJnk — Lemusino (@escapeblack19) 17 de octubre de 2017

Huracanes, temblores, inseguridad, narcotrafico y ahora Laura Bozzo se Naturaliza ¿Que hicimos dios? 😭 pic.twitter.com/YqVaAFTBqp — GALLARDO™ (@altermonkey1) 17 de octubre de 2017

Cuando te enteras que Laura Bozzo ya es mexicana pic.twitter.com/SUvs19R1Ny — Pequeña Viajera (@pequeviajera) 17 de octubre de 2017

Laura Bozzo es naturalizada mexicana.



En Peru // En México pic.twitter.com/XhlasKaU6x — Daniel GR (@DanielGaviaRdz) 17 de octubre de 2017

Ahora que ya es Mexicana Laura Bozzo ya podemos llevarla a exhibir a Guanajuato con las otras momias. — Minato (@Minato_9999) 17 de octubre de 2017

Perú califica al repechaje para el mundial... Perú se deshace de Laura Bozzo. Es una buena época para ser peruano. — Carlos Luna 💀 (@Rrolun) 17 de octubre de 2017

Sí, mire, ando recolectando RTs y ❤️s para revocar la naturalización mexicana de Laura Bozzo. — El Doc Lennon (@El_Doc_Lennon) 17 de octubre de 2017