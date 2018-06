Laura Bozzo olvidó a Cristian Suárez y ahora le envía este mensaje | FOTOS 

La polémica conductora de TV Laura Bozzo volvió a nuestro país y contó que ahora disfruta de su soltería y no hay reconciliación con Cristian Zuárez.

“El amor está en mis dos hijas, ellas son mi vida. Sí he tenido galanes, algunos me componen canciones, pero yo estoy cerrada completamente a tener pareja. En mi cama lo único que puedo aceptar es a mis hijas y tal vez, el día de mañana, un perro, pero pareja no” , afirmó la abogada en la presentación de su libro ‘Más allá del infierno’ , y no pudo evitar llorar al recordar el encierro que vivió.

Asimismo, Laura Bozzo descartó una reconciliación con Cristian Zuárez.

“Tengo los mejores recuerdos de él, pero ese es un capítulo cerrado en mi vida. Aclaro que con Cristian no terminamos por infidelidad, fue porque ya teníamos problemas. Yo también soy una persona complicada, obsesiva, dedicada a mi trabajo. Creo que merece ser feliz, encontrar una mujer que lo haga feliz” agregó.

De otro lado, afirmó que Magaly ‘metió la pata’ al hablar de Paolo Guerrero y felicitó el trabajo que hace Andrea Llosa , pero pidió que no la comparen.