Laura Bozzo perdió los papeles y le gritó a Milagros Leiva por compararla con Vladimiro Montesinos | VIDEO | FOTOS

¡Perdió los papeles! Laura Bozzo tuvo una lamentable reacción y le gritó en pleno programa en vivo a la periodista Milagros Leiva luego que le hiciera una incómoda pregunta relacionada con el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos por la película 'Caiga quien caiga'.



Milagros Leiva entrevistaba vía telefónica a Laura Bozzo sobre el estreno de la película 'Caiga quien caiga', pero inmediatamente perdió los papeles cuando le mencionaron el nombre de Vladimiro Montesinos. " No me metan en el mismo saco", señaló ofuscada la conductora de televisión, a lo que la periodista le pidió calma.



Milagros Leiva indicó que tanto Laura Bozzo como Vladimiro Montesinos enviaron cartas notariales al director de la película, Eduardo Guillot, para evitar que el film se estrenara. Pero la conductora de televisión 'sacó las garras' y le gritó a la periodista.



"Yo no voy a permitir que a mí me pongas en el mismo saco que a Montesinos ¿okey? A mí me respetas, carajo, a mí no me vas a meter en el mismo saco", dijo Laura Bozzo alzando la voz.



La reacción de la exestrella de la televisión peruana sorprendió a Milagros Leiva que solo le dijo: "Laura ¿qué pasa? Te pido que te calmes porque yo no te estoy insultando (...) yo te estoy contando la verdad de los hechos, no tienes por qué insultar a los periodistas".



Laura Bozzo indicó que estaba cansada que muchos traten de dañar su imagen y que considera que la película tiene una mala intención hacia su persona.

Laura Bozzo, desde que supo que su personaje estará dentro de la película 'Caiga quien Caiga', ha emprendido una batalla contra el estreno de la cinta. Incluso, envió carta notarial al director y amenazó con demandar a cualquiera que use su nombre y su frase 'que pase el desgraciado'.

Feliz de que haya salido por qué ahora si proceden mis demandas y por cierto sabías que el héroe UGAZ fue procurador de Fujimori y tiene videos con Montesinos 🤣fue tapadera de Toledo y quien financió la película ?? 🤣🤣qué pena me da Peru 😳 — Laura Bozzo (@laurabozzo) 16 de agosto de 2018

Me absolvieron de asociación ilícita y señalaron que no estaba en el organigrama de la red de corrupción por tanto quien diga lo contrario es difamación y ya bastante daño me hicieron con sus mentiras 😡 pic.twitter.com/47HhwcUCAw — Laura Bozzo (@laurabozzo) 14 de agosto de 2018