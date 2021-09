Tras verse envuelta en serios problemas con la justicia mexicana, Laura Bozzo rompió su silencio en sus redes sociales y le respondió al periodista Sebastián Resendiz. La conductora reveló que la está pasando muy mal en estos días de encierro.

La peruana argumentó que, pese a que existe una orden de prisión preventiva en su contra por el presunto delito de defraudación fiscal en México, ella no pisará de ninguna manera la cárcel. Además, alertó que está siendo dopada.

“Eso es lo que quiero mi adorado, me tienen dopada por mi depresión, ahora me escapé y pude mandar este mensaje. Quiero acabar con esto, mis hijas están vendiendo mi depa de Acapulco y lo que se deba pagar se paga, pero encerrada imposible. Les ruego, ayúdenme”, le contó al periodista en Twitter.

Sin embargo, minutos después de publicar estos mensajes, Laura Bozzo procedió a borrarlo, pero dejó algunos mensajes que compartió con sus seguidores.

“Siento no haber cumplido. Entendí, tenía tres años para hacerlo y si no me presenté, es porque por mis problemas de salud avalados por los médicos, era una sentencia de muerte anticipada”, agregó.

Conocida también como la abogada de los pobres, Laura Bozzo, agradeció las muestras de apoyo de los usuarios y afirmó que está pasando situaciones de horror “por confiar en delincuentes estoy muy mal lo perdí todo”.

LAURA BOZZO ESTARÍA EN ACAPULCO

Instarándula compartió imágenes de Laura Bozzo divirtiéndose con unas amigas en Acapulco, mientras pesa en su contra una orden de aprehensión por evasión fiscal en México.

