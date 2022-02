NOSTÁLGICA. Laura Bozzo brindó una entrevista a Andrés Hurtado este sábado, en México. El popular ‘Chibolín’ recordó que la visitó casi todos los días mientras cumplía los tres años de arresto domiciliario, en el Perú.

“La parte linda y tierna, en el arresto me iba casi todos los días a verte, no se permitía que nadie ingresaba (Laura: pero, tu ingresabas) Sí, nos íbamos con Manolo Rojas, Alfredo Benavides”, detalló en su programa ‘Sabado con Andrés’.

En julio de 2002, se le impuso tres años de arresto domiciliario a Laura Bozzo luego que se le acusara de haber aceptado tres millones de dólares de Vladimiro Montesinos, durante la campaña de reelección de Alberto Fujimori.

Laura Bozzo cuenta que ‘Chibolín’, Manolo y Alfredo le llevaban pollo a la brasa

La polémica conductora de TV narró que, durante su encierro, comía pollo a la brasa y pasó gratos momentos gracias a sus amigos. “Esos son los momentos en donde conoces a los amigos porque había gente que decía: “yo no la conozco, no tengo nada que ver con ella”, dijo.

“¡Uy! el loco de Alfredo, me llevaron pollo a la brasa me acuerdo. Uy que rico, cómo extraño el pollo a la brasa, me comería 20 pollos a la brasa. Iban todos los días a verme por lo menos me divertía, la pasamos bien, era lindo la verdad, la pasamos hermoso”, enfatizó.

Asimismo, recordó que al final de su arresto no se comprobó que había recibido el dinero de Vladimiro Montesinos. “Nadie me va devolver los 3 años”, agregó.

