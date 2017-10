Laura Bozzo regresa al Perú y responde si se reconciliará con Cristian Zuárez 

Laura Bozzoconfirmó que viene al Perú para promocionar su libro ‘Más allá del infierno’, pero prefiere no referirse a su posible encuentro con Cristian Zuárez.



“Sí, voy a Perú, es todo lo que puedo decirte. Daré algunas entrevistas sobre mi libro ‘Más allá del infierno”, dijo Laura Bozzo.



Se especula que te reunirás con Cristian y que podría darse una reconciliación.

Todo lo pongo en las manos de Dios siempre. Él sabe lo que es mejor para mí, pero prefiero no declarar sobre ese tema.



¿Por cuánto tiempo te quedarás en Lima, vienes sola?

Una semana, es probable que vaya con mi hija Alejandra.



Ahora eres ciudadana mexicana.

¡Sí! La peruana más mexicana. México me ha dado mucho y me cambió la vida.



(C.Chévez)

