Durante la entrevista en ‘Sábado con Andrés’, Laura Bozzo derramó unas lágrimas luego de ver el informe donde hacen un recuentos de sus programas y su trayectoria en la televisión, el cual realizó el programa de Andrés Hurtado.

Tras el homenaje, la polémica conductora no pudo con los sentimientos y destacó que, en todos sus años, no se ha hecho un tipo de recuento como el que presentó ‘Chibolín’.

“Estoy muy emocionada porque, ay me estás haciendo llorar, me han hecho tantas entrevistas. Me han hecho muchas entrevistas, pero en ninguna he visto algo así, estoy muy emocionada”, dijo con la voz quebrado y lágrimas en los ojos.

Andrés Hurtado a Laura Bozzo: “Nunca se habló del bien que hizo”

Tras ello, el propio ‘Chibolín’ enfatizó que el espacio que conduce siempre buscará sacar el lado positivo de las cosas y lo mejor de cada persona.

Laura Bozzo se quiebra y llora en TV durante entrevista con Andrés Hurtado (Video: Panamericana)

“Esto tenía que saberlo el mundo. Todos los días es una noticia negativa, una tras otra negativa (…) Nosotros pintamos el cuadro como tiene que ser, nosotros somos más, siempre es sumar y esto es lo que ustedes han visto, que ella se ha partido en 10, no podía creerlo. Es lo que ella hizo”, destacó.

Asimismo, el conductor cuestionó que siempre se saquen noticias malas sobre Laura Bozzo. “Nunca se habló de qué bien hizo, eso hace ‘Sábado con Andrés’, contar historia como Dios manda, la parte mala, el morbo, el mundo ya lo conocen, pues ahora tenemos que destacar el lado positivo”, añadió.

