Laura Bozzo se encuentra participando en el concurso de baile del matutino de Televisa, ‘Las estrellas bailan en Hoy’, al lado del actor Raúl Sandoval. Sin embargo, sus números no han sido del agrado del público y, mucho menos, del jurado con quienes se ha enfrentado en más de una oportunidad debido a que no ata ni desata en el baile, pero que es salvada gracias al voto de las redes sociales.

En esta oportunidad, Laura Bozzo tuvo el reto de convertirse en una ‘princesa’ y bailar la icónica canción de las quinceañeras, ‘Tiempo de vals’. La peruana durante los ensayos se burló que la coreógrafa le indicara que se tiene que comportar de manera delicada, pues ella siempre se ha caracterizado por ser brusca y directa.

El día de su presentación, la autodenominada ‘abogada de los pobres’ vistió un vestido rosado, mientras que su pareja de baile, Raúl Sandoval, estaba enfundado en el disfraz de un muñeco y fue así que ambos se prepararon para lucirse con su baile.

Laura Bozzo recibe críticas por su baile en reality

Apenas comenzó la canción de Chayanne, el show que ofreció Laura Bozzo no fue del agrado del jurado, pues cada vez que los ponchaban cada uno tenía cara de sorpresa, pero no porque la presentación fue impecable, sino porque fue un desastre, pues la coreografía no estaba bien integrada y la conductora de TV no tenía ritmo.

Fue así que Andrea Legarreta, Latin Lover y Lolita trataron de explicarle a Laura Bozzo que ese baile no fue el de los mejores y que no se destacó el esfuerzo de ambos como pareja en el concurso de baile, cuyos contrincantes están en una categoría superior.

RESPONDE A CRÍTICAS

Laura Bozzo, por otro lado se dio tiempo para responder a sus haters y a los memes que hacen de ella en las redes sociales. La abogada declaró a un medio mexicano que le encanta cómo la llaman. “Amo los memes, me encanta conectar con la gente joven, me encanta que me digan ridícula, momia. Me divierto, porque yo me siento segura de lo que soy”, dijo.

Sobre su apariencia, Laura señaló que a lo largo de su vida, ella no ha intentado encajar con los estereotipos de ser mujer, pues le gustaba vestirse y actuar de forma poco tradicional.

“Yo tengo mucho más cercanía con la gente joven porque desde que nací siempre fui rebelde. Ahora me decían que por qué no me gusta vestirme de princesa... Odio el rosa, odio vestirme de princesa, detesto el vals... Cuando yo tenía 15 años me dio ataque, me encerré, pataleé porque a mí no me gustaba. [...] Yo era un salvaje, era un mitad hombre, mitad mujer, un ser no muy normal, pobre de mi mamá”, declaró.

Laura Bozzo recibe críticas por su baile en reality