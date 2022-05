Laura Bozzo, la famosa y polémica conductora peruana de TV, estaría sufriendo ataques de ansiedad por estar encerrada dentro del reality ‘La casa de los famosos’, que transmite la cadena internacional Telemundo.

Según imágenes emitidas por el programa ‘Amor y Fuego’, la abogada que radica en México estaría dejándose llevar por episodios de ansiedad, lo cual ha afectado su relación con los demás participantes.

CANDIDATA A IRSE

En la última edición del reality, Bozzo fue notificada que había sido nominada para irse de la casa, decisión que ella tomó con los brazos abiertos, pues no estaría soportando estar encerrada.

“Yo no tengo problemas, si me tengo que ir, me voy (...) Yo no tengo nada que hacer acá”, dijo.

Asimismo, afirmó que los participantes no gustan de su presencia, y que prefería dar un paso al costado en el reality donde interactúa con actores y personalidades.

“Es que todo el mundo me odia, se hacen los hipócritas. Yo no tengo nada que hacer acá con tanto enemigo”, expresó Bozzo.

Cabe recordar que la cantante y actriz cubana Niurka Marcos también participa del reality de Telemundo. La centroamericana nunca ha tenido una buena relación con Laura, y siempre han rivalizado ante cámaras.

ANTECEDENTES

Gigi Mitre narró que hay antecedentes en los ataques de ansiedad de Laura Bozzo. Años atrás, también participó de un programa similar, donde tenía que estar encerrada en una casa. Desde dicha experiencia, la abogada ha tenido anticuerpos a ese tipo de dinámicas.