Hoy miércoles 18 de agosto la jornada del mundo del entretenimiento estuvo marcada por una variedad de noticias. Mientras que un juez ordenó la captura de la conductora Laura Bozzo, el comediante ‘Yuca’ fue internado de emergencia.

Además, la modelo Jossmery Toledo recurrió a sus redes sociales para mostrar el antes y después de su aumento de busto.

Juez ordenó la captura de Laura Bozzo

Un juez federal mexicano ordenó este miércoles la captura de la presentadora peruana porque no se entregó la semana pasada cuando se le impuso prisión preventiva por un presunto delito fiscal.

Según medios locales, la Fiscalía General de México solicitó a la Interpol una ficha roja para buscar a Laura Bozzo en más de 190 países y presentarla ante el juez mexicano.

La presentadora no ingresó voluntariamente al penal de Santiaguito, en el municipio de Almoloya de Juárez, en el céntrico Estado de México, para lo que tenía como plazo hasta el pasado viernes 13 de agosto.

El pasado miércoles, la polémica presentadora fue procesada por un presunto delito fiscal que sobrepasa los 12 millones de pesos (602.004 dólares) al vender un inmueble embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y se le impuso prisión preventiva.

‘Yuca’ fue internado de emergencia

Enrique Espejo, mejor conocido popularmente como ‘Yuca’, contó que fue internado de emergencia en el Hospital Ramón Castilla, ubicado en el Cercado de Lima, y que será intervenido quirúrgicamente debido a un problema en el apéndice.

“Estoy en el Hospital Ramón Castilla y me van a operar de emergencia por una situación complicada del apéndice. Agradezco a los médicos porque me están atendiendo de la mejor manera, mi tema de salud es un problema que venía arrastrando desde hace un tiempo, se me complicó y tuve que ingresar de urgencia. Me han hecho el riesgo quirúrgico”, manifestó Espejo al diario Trome.

El popular ‘Yuca’ dijo que confía en que todo saldrá bien con su operación. “Toda operación es un riesgo, pero creo y confío en que todo saldrá bien. Soy una persona mayor, pero con muchas ganas de vivir aún”, añadió.

Jossmery Toledo se aumentó el busto y mostró el resultado

El programa “Amor y Fuego” compartió imágenes del cambio de la expolicía tras aumentarse el busto. La conductora Gigi Mitre comentó que el resultado final de este tipo de operaciones se ve en 6 meses, pues las prótesis tienden a desinflarse después.

“El tamaño me parece, inclusive estando hinchado, no me parece vulgar ni tosco”, comentó la presentadora de Willax TV.

Cabe señalar que la exintegrante de “Reinas del show” compartió su proceso en las historias de Instagram y señaló estar bien tras la intervención.

“Estoy súper bien, más me dolió que me vuelvan a poner el piercing que la operación. Estoy súper contenta porque no me duele tanto, quizá son los antibióticos. No me puse tanto, me puse 280 gramos, para las chicas que saben”, comentó en su momento.

Jossmery Toledo se recupera de su operación de senos: "Me he puesto 280cc"

