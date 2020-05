En la última edición de su programa, Magaly Medina hizo una inesperada revelación sobre el matrimonio que mantenía la conductora Laura Huarcayo y su esposo, el italiano, Dimitri Karagounis. La popular ‘Urraca’ mostró las pruebas que confirman que la pareja puso fin a su unión y se separó.

Magaly Medina mostró en exclusiva una ocurrencia policial en la que se constataba que Laura Huarcayo, acompañada de sus hijos, abandonó el hogar en La Molina que compartía con Dimitri Karagounis.

“Refiero que durante la estadía de la señora Laura Huarcayo yo me he hecho cargo de todas las necesidades y gastos de nuestra hija en común y de la familia, incluyendo a su hijo que he cuidado como si fuera propio”, dijo Magaly Medina mientras leía el documento.

Al respecto, Laura Huarcayo, a través de una llamada telefónica, confirmó que está separada legalmente desde hace más de dos años y prefirió no dar más detalles al respecto.

“Bueno eso es un tema familiar. Nosotros estamos separados hace dos años y medio más o menos. Nosotros tenemos una separación legal claro que sí. Mira, nosotros lo temas familiares, los tenemos con la familia por un respeto a nuestros hijos. Gracias igual por la llamada", comentó Huarcayo al programa de Magaly Medina.

Laura Huarcayo se separó de su esposo Dimitri Karagounis