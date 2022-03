La salsera Laura Mau dijo que tomará acciones legales contra Brunella Torpoco por amenazarla y difamarla a través de las redes sociales, ya que al parecer la también salsera se molestó porque declaró que desafinaba un poco y no cantaba salsa.

“Le estoy enviando una carta notarial a Brunella Torpoco por amenaza y difamación porque en sus redes sociales dijo que me estaba buscando para sacarme la ‘miércoles’, que su mamá y abuela iban a pegarme, que soy una cachuda y debo plata”, dijo Laura.

¿Conoces a Brunella Torpoco?

A ese chica ni siquiera la conozco, no sé quién será, solamente (sabe de ella) por las redes sociales. Yo soy una persona que le gusta decir las cosas claras, de repente hay algunas personas que no le gusta, pero a quien le caiga el guante que se lo chante.

¿Hiciste un comentario que no le gustó?

Fue a todas las chicas de ahora, que graban covers de cantantes conocidas. El problema está en que deben ser auténticas y originales. Una vez dije (de Brunella Torpoco) que desfinaba un poco porque esa es la verdad. Salsa no canta, hace covers cantineros, boleros, ese ha sido el problema. Parece que no le ha gustado, se ha incomodado y empezó a mandar insultos, por eso voy a pedir garantías para mi vida.

También continuarás con el proceso contra Milagros Mendoza por afirmar que ella es la compositora del tema ‘Deseada’.

Todo lo que ha venido hablando la señora Milagros Mendoza es una falsedad porque ella ha arremetido contra mi persona desde el principio. Ella ha dicho que la hostigo y subió el tema ‘Deseada’, en YouTube, y puso que era la autora y compositora. Yo tengo que intervenir porque está dañando mi imagen.

MIRA TAMBIÉN: Brunella Torpoco se quiebra al revelar que vendía dulces en la calle para solventar su carrera musical

¿Has conversado con ella?

Le he escrito, le hablé bonito y le dije que cante el tema como lo han hecho otros cantantes, pero que ponga los créditos. Ahora dice que ha conversado con Mario Arseno, quien fue mi pareja sentimental y en venganza registró el tema como si fuera suyo, pero él solo fue el arreglista, no el compositor de la canción. Como no me dejaron registrar el tema en la Apdayc, ahora está en un proceso de apelación.

Vas a ir hasta las últimas consecuencias..

Sí. Yo no tengo nada en contra de las nuevas cantantes, pero que respeten las jerarquías. Lo único que quiero es que todo el mundo cante ‘Deseada’ pero la compositora, la que lo llevo a la fama y lo hizo inmortal es Laura Mau.