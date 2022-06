La sonera Laura Mau afirmó que Yahaira Plasencia destrozó el tema ‘El cantante’ de Héctor Lavoe, al grabar una nueva versión, y le aconsejó que vaya a una escuela para que aprenda a cantar, afinar y, sobre todo, a respetar los legados.

“‘El cantante’ es una composición del maestro Rubén Blades, en la voz del incomparable, inconfundible, del histórico Héctor Lavoe, que jamás será igualado así lo graben o lo regraben cantantes nuevas, que por desgracia no han aprendido a afinar su voz ni tienen técnica vocal. En mi opinión, Yahaira necesita ir a una escuela para aprender a cantar, afinar y a respetar los legados de los artistas de renombre”, señaló.

La versión de Yahaira ha tenido buenos y malos comentarios.

En realidad esa chica no sabe qué cantar. Primero grabó ‘En mi mente estás’, después hizo un montón de canciones, pero no le ligaron. Luego, lanzó ‘Cobarde’, de Sergio George, que tampoco pegó y ahora quiere agarrar el tema de Héctor Lavoe, que lo ha malogrado porque eso no es salsa.

Pero Rubén Blades la respaldó con un tuit en redes....

Rubén Blades le ha puesto un mensaje, pero no le ha dicho que canta lindo ni que es la mejor, lo máximo. Simplemente él está viendo sus intereses. Pero como lo repito, me parece un insulto haber grabado ‘El cantante’ de esa manera y presentarse como una artista de salsa porque no es salsera. En realidad, lo que hace Yahaira es música urbana, fusionada, que está de moda, pero la moda pasa rápido. Además, ella desafina tremendamente y no tiene clave, y la persona que no tiene clave no hace salsa.

Melcochita también dijo que Yahaira no debería grabar covers sino temas propios...

Bueno, esa es la gran verdad. Nadie la está maleteando, sino que simplemente no tiene voz, tiene voz de gato. Si quiere reguetonear y fusionar que siga así como está, gritando, que haga bulla porque la fusión es bulla, no hay clave.

Su productor Sergio George también es un gran marketero y al grabar Yahaira esta versión de Héctor Lavoe sabe que va a crear toda una polémica y darse a conocer en otros países.

En mi opinión Yahaira como cantante de salsa es buena panadera. Entonces, ¿qué podemos hacer ?, eso ya es más promoción, y que los premios en que ella ha estado y no sé cuánto, es por las mismas relaciones, contactos que tiene Sergio George y Rubén Blades solo está pensando en sus regalías, nada más.