Laura Spoya estuvo conectada en directo este lunes con América Hoy y reveló cómo la viene pasando luego que varios miembros de su familia se contagiaran de coronavirus en Estados Unidos.

Según la modelo, todo empezó con su suegra, quien se infectó cuando acudió a realizar un trámite. “A los tres días se empezó a sentir mal y ella está todo el tiempo con mi hija, contagió a mi hija y fue mi hija la que me contagió a mí. A veces los niños tienen la carga viral mucho más fuerte y me contagió porque yo soy la que la cuido”, indicó.

Asimismo, reveló que ha tenido síntomas leves como congestión nasal y perdió el sentido del gusto y del olfato. “Pero estoy teniendo uno síntomas extraños... el sentido del tacto también se ha visto afectado, no siento muy bien las cosas muy calientes o muy frías. Cuando me cae agua en la mano me demoro en darme cuenta que estoy sintiendo algo”, agregó.

Laura Spoya aseguró que no sabe qué tipo de variante de coronavirus tiene pero sospecha que se trata de la Delta, ya que muchas personas cercanas a ella se contagiaron rápidamente. “Fue mi suegra, mi hija, yo, sus dos nanas, los papás de las dos nanas, dos amigos que viven en el edificio”, indicó, al mismo tiempo que aseguró que su esposo no se infectó y que felizmente todos se encuentran estables.