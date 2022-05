NO LO VE BIEN. Melissa Paredes ha sido cuestionada en los últimos días por la fotografía en la que su hija aparece repostada en las piernas de su actual pareja, Anthony Aranda. Diferentes críticas le han llovido al respecto y la modelo Laura Spoya se sumó a ellas.

El apoyo de Laura Spoya a Rodrigo Cuba

La exreina de belleza expresó hace unos días su respaldo a Rodrigo Cuba en medio de los dimes y diretes que sostiene con su exesposa Melissa Paredes. Spoya se pronunció sobre la foto en mención de la menor en su rol de madre de una niña de 3 años.

“ Nadie puede decir quién es mal padre o mala madre, pero comentando como cualquier persona normal. Soy una persona desconfiada hasta de la sombra, no porque todo el mundo sea malo, pero es mejor desconfiar, pensar mal que luego lamentar ”, indicó inicialmente.

El cuestionamiento de Laura Spoya a Melissa Paredes

Tras ello, Spoya consideró que, si bien Aranda no tendría malas intenciones, igualmente Melissa debería tener sus resguardos de exponerlo, ello considerando los diferentes casos horribles que se ven constantemente y que afectan a las menores.

“ Al tener una hija chiquita, no podría dejar que ella se apoye en piernas, ni que se siente en las piernas de una nueva pareja, amigo de confianza, porque me sentiría incómoda, lo vería mal. Esto no quiere decir que tenga malas intenciones con la niña, pero nadie sabe. Con todas las cosas horrorosas que salen en la televisión, debemos tomar medidas un poco más desconfiadas, más que nada con las niñas ”, finalizó.

Cabe recordar que Rodrigo y Melissa han protagonizado nuevas discusiones mediáticas en la semana, ello luego de no llegar de acuerdo a un proceso de conciliación. En ese contexto es que el futbolista compartió la imagen que Melissa le había enviado de su menor durmiendo en las piernas del ‘Activador’.

