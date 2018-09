Laura Spoya está más que entusiasmada por su primer embarazo. Tal es su alegría que día a día comparte sus experiencias por medio de su cuenta de Instagram, aunque en algunas oportunidades recibe mensajes que más que arrancarle una sonrisa, le generan un disgusto.

A pesar que está acostumbrada a los comentarios negativos, esta vez, Laura Spoya prefirió no guardarse nada y decidió lanzar una contundente respuesta a una de sus seguidoras que criticó que siguiera tan delgada a pesar de que está embarazada.

Todo esto sucedió luego que Laura Spoya compartiera en Instagram una imagen en la que luce un bikini azul con el siguiente mensaje: “A dos días de las 20 semanas 🤭💕. Ya a la mitaaaaaad para conocer a Emilia 🙏🏻💃🏻. Este domingo nuevo video en el canal ✨ #alamitad #babyemilia #mommytobe @hannahsunclub”.

Inmediatamente una usuaria escribió: “Me encanta seguirte Laura, pero sí tengo 'issue' (problema) con que todas las mujeres crean que lo más 'cool' es que no se vean panzas, no digo subas como ballena, pero tú y tu bebé necesitarán esa grasita. Nada más triste que la nueva moda de bebés de 1kg”.

Tras leer el comentario y casi de forma inmediata, Laura Spoya le respondió: “Nada más triste que gente que habla sin informarse, como tú. Existen diferentes tipos de cuerpos y diferentes metabolistamos. No todos engordan normalmente, como yo. Mi bebé pesa más de lo que debería así que no te preocupes”.

Y agregó: “Si subo poco o no se me nota la panza es cosa de la naturaleza. Te aseguro que como más que suficiente. No sé de dónde has escuchado es nueva moda de bebés de 1 kilo jajaja debe ser en Marte porque jamás escuché de ella… Si vas a inventar que sea algo coherente no? Jajaja 😂😂”.



Varias seguidoras de Laura Spoya la respaldaron y consideraron desatinado el comentario. “No le hagas caso”, “Es cierto, a mí se me notó la barriga a los 7 meses”, “Si algún día tengo un bebé, quisiera estar igual que tú”, son algunos de los mensajes de apoyo que recibió.