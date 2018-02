Laura Spoya: Ex Miss Perú cuenta que tuvo parejas que fueron unos patanes [VIDEO y FOTOS]

La ex Miss Perú, Laura Spoya, reveló que sufrió maltrato psicológico por parte de una anterior pareja. “En algún tiempo fui víctima de violencia psicológica de un experto en la mentira. A veces es complicado tomar la decisión de denunciar. A mí me tocó, lo viví y estuve deprimida muchos meses, esa fue la razón por la que me vine a vivir a México, para alejarme de esa persona.



Recibía amenazas, así que dije: ‘me largo de acá, sino voy a acabar mal’”, contó Laura Spoya, quien radica en México al lado de su esposo y haciendo carrera de comediante. Precisamente, su personaje más popular es ‘La bipolar’.



“Lamentablemente me tocaron patanes, pero eso buscaba yo. Venían chicos con flores, todos buenos y decía no, venía otro ni con un chocolate, decía sí. Obviamente toda esa experiencia me ha servido para mi stand-up comedy. Yo soy un locón, siempre fui la payasa de mi grupo”, dijo en ‘Reporte semanal’.