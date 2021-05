Laura Spoya recurrió a su cuenta de Instagram para pedirle a sus casi dos millones de seguidores que oren por su padre, quien fue ingresado al hospital en estado grave a causa del coronavirus (COVID-19).

“Hola amigos. Les escribo este post pidiendo una cadena de oración por la salud de mi papá. El día de ayer fue ingresado al hospital en estado bastante grave por COVID-19”, se lee en las primeras líneas de mensaje.

La exMiss Perú señaló que es consciente de que el virus es bastante agresivo. “Esta enfermedad es tan agresiva que en el lapso de tan solo horas puede deteriorar al paciente radicalmente y pasar de síntomas leves o moderados a estar crítico”, comentó.

Finalmente, Laura pidió a sus fanáticos que se unan a ella en una oración para su progenitor, pues confía en que “la unión hace la fuerza”. “La angustia que tengo es enorme y solo queda esperar a que Dios y él mismo luchen juntos. Ayúdenme con una oración. La unión hace la fuerza y más cuando se hace con fe”, añadió.

La también influencer acompañó su mensaje con una fotografía donde la vemos junto a su padre el día de su boda. Ambos están en la pista de baile, ella luce un vestido blanco y él un terno color negro.

En solo unos minutos, su post cuenta con más de 18 mil “Me gusta”. En los comentarios sus seguidores no dejan de dejarle mensajes alentadores. “Así es linda, la fe mueve montañas”, “Dios bendiga a tu papá y mucha fuerza todo saldrá bien”, “Mucha fuerza”, “Mucha fuerza y mil oraciones para tu papá”, “Con mucha fe”, “Dios cuide y proteja a tu papito”, son algunas reacciones de sus fans.

Horas previas, la modelo se mostró emocionada tras recibir la vacuna contra el COVID-19. En un mensaje publicado en Instagram, Laura reveló que viajó hasta Estados Unidos para poder recibir la primera dosis contra el letal virus.

“Hoy me puse la primera dosis de la vacuna. Muchos sentimientos encontrados después de más de 1 año de pandemia. Me quedé gratamente sorprendida con el sistema de vacunación en Estados Unidos. Rápido, ordenado, con oportunidad para TODOS sin importar si eres del país o no y es completamente gratis”, se lee en su post.

