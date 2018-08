Laura Spoya ya están en su semana 14 de embarazo y desde Grecia, decidió contarle a sus seguidores en Instagram y YouTube el sexo de su bebé. A su particular estilo, la exMiss Perú decidió confesar si tendrá una 'Brittany' o un 'Kevin'.

Laura Spoya contó que tendrá una niña. Según indicó la modelo, se realizó una prueba de sangre para determinar si tendría una niña o un niño. Pero eso no es todo. La exMiss Perú también contó que, junto a su esposo Brian Rullan, ya decidieron el nombre de su bebé.

"Se va a llamar Laura Emilia, pero yo le voy a decir Emilia porque va a ser muy raro que ella se llame Laura y yo también. Solo cuando me moleste le voy a gritar: ¡Laura Emilia!¡Laura Emilia ven para acá!", bromeó Laura Spoya.

Pero eso no es todo. La exMiss Perú también reveló que estos meses de embarazo no ha podido comer frituras y ha tenido que cambiar su dieta a una más balanceada. Laura Spoya indicó que cada vez que come pizza, se hincha.

"La Brittany me tiene controlada y cada vez que como una pizza, la Brittany hace que me hinche como una papa. Sí, la Brittany ha decidido que no le gusta comer pizza y no le gusta comer pan. No", contó Laura Spoya.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.