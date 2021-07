La cantante Laurita Pacheco se pronunció, tras enterarse de que Dina Páucar negó que le haya dicho que ‘no era nadie’ cuando iniciaba su carrera artística.

Laurita, Dina dijo que jamás se expresaría despectivamente en contra de una mujer, luego de preguntarle si te dijo que no eras nadie…

No esperaba menos de la señora y dejo las cosas en manos de Dios. Fue algo que pasó hace mucho tiempo y lo dejaré ahí porque quiero hacer mi carrera a base de trabajo y no quiero que se tome esto como si estuviera colgándome.

También comentó que no sabe de dónde sacaste esas declaraciones de ella…

Lo que me comentas me decepciona, siento pena, jamás me atrevería a decir una cosa falsa, nunca hice algo falso en mi carrera artística. Si no me hubiese afectado tanto (sus palabras), ni siquiera lo recordaría. Si yo hubiera contado todo con detalles, sería más feo.

¿Leíste en algún lado lo que te dijo?

Lo que hablé fue directo, no fue que lo leí en algún lado, fue cara a cara y de testigo está su hermana. A su hermana la respeto mucho, fue una linda persona, pero ella todo lo contrario.

¿Tienes la conciencia tranquila?

Totalmente.

Dina Páucar prácticamente te dejó como mentirosa…

Mira, si ahondo más en ese tema sería como una pelea entre David y Goliat y no quiero (pelearme).