¡EL COLMO! Ladislao Martinez, expareja de Laurita Pacheco, reveló que no firmó a los dos hijos que tuvo con la cantante porque -según sus palabras- “no tenía tiempo”. El caso fue presentado en el programa de Andrea Llosa el último 31 de agosto.

En un audio que presentaron en ATV, el hombre confiesa, sin vergüenza alguna, el por qué no firmó a los pequeños, de 5 y 7 años.

“Lo que pasa es que yo no firme porque no tenía tiempo ¿Por qué no tenía tiempo? Porque yo me había prestado 30 mil soles. Tenía que pagar todos los días, de noche a noche porque yo salía cuando estaban durmiendo. Llegaba cuando estaban durmiendo”, se le escucha decir en un audio.

Tras escuchar el audio, Andrea Llosa no dudó en mostrar su indignación. “Estoy espantada, no mantiene a sus hijos, no los reconoce”, señaló.

Laurita Pacheco dice que su expareja la engañó 5 veces

En otro momento, la cantante contó que convivió por 7 años con Ladislao Martinez y durante ese tiempo el sujeto la engañó al menos 5 veces.

“De las que yo he conocido hasta 5 (¿Tú las descubriste?) Sí, hasta me llamaron y me dijeron “aprende a perder” (¿Por qué lo perdonabas?) Yo soy de la idea que el hogar debe estar bien constituido, si uno quiere tener hijos bien la familia tiene que estar bien unida y hasta el último he intentado”, enfatizó.

Laurita Pacheco también sufrió violencia psicológica por parte de Ladislao Martínez. Según narró él le lanzaba duros calificativos y le hacía creer que “no merecía nada”.

