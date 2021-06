La cantante folclórica Laurita Pacheco contó que ‘El artista del año’ la ha ayudado a madurar en el campo artístico y también en el personal , pues en el futuro solo podría rehacer su vida sentimental con una persona de buen corazón.

“Nunca hay que decir nunca en el amor, tengo fe y será lo que Dios quiera. Si llega a mi vida esa persona especial, espero que sea de buen corazón, ya no aceptaré a personas de mal corazón, como mujer y como madre, ya no lo puedo permitir”, precisó la cantante folclórica tras las malas experiencias que ha vivido.

Sin embargo, comentó que haber participado en el reality la ha ayudado a valorarse y recuperarse.

“El artista del año me ha permitido descubrir todo lo que puedo dar, todo lo que tenía guardado. Pasé muchas cosas personales difíciles que me tuvieron muy cohibida, que me restaron muchísimo, y el programa me ha ayudado a valorarme, a recuperarme”, agregó Laurita Pacheco.

En otro momento, dijo que nunca pensó llegar hasta la final de ‘El artista del año’ y este sábado dará todo de sí.

Laurita Pacheco y su espectacular presentación como Amanda Miguel en El Artista del Año

“Se han ido varios concursantes que tenían mucho por dar, yo me siento privilegiada y afortunada de seguir en competencia. Soy una artista del folclore y no había probado con otros géneros, no sabía que podía bailar, no sabía que podía entregar tanto en la pista. En esta final voy a poner todo mi corazón y voy a disfrutarlo. Esta última gala voy a traer como refuerzo a la única que nunca me falla: mi arpa, pero haré algo distinto, voy a sorprender”, dijo.

Finalmente, señaló que retomará su carrera artística y grabará un disco donde incluirá hasta cumbias.

“Después de esto voy a lanzar mi nuevo disco, ya con la madurez personal y artística que me ha dado el programa. Será un disco de música folclórica y voy a incluir dos cumbias. También me han llegado ofertas de otros artistas para hacer música de otros géneros; eso me sorprende, lo agradezco mucho”, comentó