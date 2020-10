La reconocida cantante folclórica y artista prodigio del arpa, Laurita Pacheco, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida, luego de que un voraz incendio redujera a cenizas todas sus pertenencias. Las llamas consumieron su vivienda cuando ella había a salido a hacer un trámite bancario con su madre.

Sus vestuarios, instrumentos y todos sus enseres se hicieron cenizas por el fuego. Pese a la desgracia, Laurita Pacheco agradece que sus hijos y su padre estén a salvo y con vida, pues ellos se encontraban al interior de su casa al momento del siniestro.

"Fue una desesperación grande al ver como los bomberos estaban frente a mi casa. “Era una desesperación no saber dónde estaba mi papá y mis hijos. Mi papá trepó un muro y rescató a mi segundo hijo”, comentó Laurita Pacheco en ‘Modo Espectáculos’.

Laurita Pacheco lo perdió todo en incendio de su casa - TROME (Video: Latina)

La cantante no pudo contener las lágrimas y se quebró al mostrar cómo quedó su vivienda tras el incendio. Pese a lo sucedido, Laurita Pacheco cuenta que no se dará por vencida y 'resurgirá de las cenizas.

“He reflexionado y he llevado a la conclusión que sobre las cenizas me voy a poner a cantar a zapatear., no me voy a dejar vencer”, agrega.