Laura Pacheco es una de los participantes de “El artista del año” y es más conocida en el medio artístico como “La Reina del arpa” o Laurita Pacheco. En la antesala a su presentación de este sábado, en la cual promete sorprender a sus fanáticos, le cuenta a Trome sus sensaciones tras quedarse en el programa, sus retos, los momentos más duros que ha logrado vencer en su vida y objetivos profesionales que anhela conseguir con su música. Conozcamos el otro lado de esta artista del arpa.

¿Qué pasó por tu cabeza cuando Gisela dijo que seguías en competencia en ‘El artista del año’?

Con toda la sinceridad del mundo, yo ya estaba segura de que ya me iba. En principio, yo no tenía Instagram, no manejaba mucho el tema de redes sociales como para pedir el voto del público, entonces estaba un poco difícil. Yo la aperturé el día miércoles y era complicado. Yo estaba segura que me iba ir y tranquila porque Maria Grazia es una chica linda, talentosa y tiene muchas condiciones para llegar a la final. Entonces, yo ya estaba resignada y no esperaba este resultado. Me sorprendí y me emocioné porque sentí muchas cosas a la vez, Me di cuenta de que la gente me apoyó y fue increíble porque no esperaba tanto apoyo, me sorprendí.

Pero, por el hecho de que tengas una carrera de mucho tiempo, era obvio que ibas a tener un respaldo.

(Se ríe) La verdad, yo no lo había tomado en cuenta y no lo había visto desde ese punto. Antes de la pandemia del COVID-19, había dejado de lado la música... como tengo mis pequeños, el último de mis hijos tiene 3 años. Entonces, la música era mi segunda opción y hace cinco años no sacaba un nuevo disco. Es por eso que no pensé que el público me tuviera presente.

¿Quién te dio la idea de crearte redes sociales?

Cuando entré en sentencia iba a la academia relajada, lo del Instagram nació de la solidaridad de los compañeros. Yo no pensé hacer nada y estaba con los brazos caídos. Obediente creé la cuenta y recibí el apoyo de manera voluntaria y fue increíble.

¿Qué significa para ti estar en ‘El artista del año’?

Imagínate que yo estoy agradecida con ‘El artista del año’ porque en una época muy difícil para todos los músicos y que te llegue la oportunidad de formar parte de ‘El Artista del año’ es una bendición porque genera trabajo. A ellos le tengo agradecimiento que hayan pensado en mí habiendo tantos artistas.

La arpista arequipeña le cuenta a Trome todo lo que viene logrando en el programa sabatino del ‘Artista del año’ y confiesa que se le viene a su carrera musical | Foto: GV Producciones

¿Cómo se dio tu llegada al programa de Gisela Valcárcel?

A mi me llamaron los de Producción. Al principio no me daba cuenta de la magnitud y después me di cuenta de que era una gran responsabilidad y algo muy fuerte. Vale la pena todo.

A pesar de tu experiencia como artista, ¿sientes nervios en cada presentación?

Sí, por Dios ( se ríe). No sé si es la ausencia de eventos o el hecho de que ahora último he estado llevando una vida familiar, como: cocinar, limpiar, ayudar a los chicos a hacer sus tareas del colegio. No sé a que se debe, la verdad es que en estas galas he estado muy nerviosa y el público y el jurado lo han notado. La verdad, me resta mucho eso porque nunca he estado en un programa como ahora que es de concurso. Nunca concursé en mi vida, es una presión grande y nunca supe lo que es concursar. Un día ganas al otro pierdes, es algo fuerte.

¿Qué te parecieron los comentarios tras tu desempeño como Amanda Miguel?

No me lo esperaba. Yo estaba muy nerviosa y el dejo argentino es muy complicado. Ver tan bonitos comentarios, la verdad que no lo esperaba, con toda sinceridad. Aún no he podido dar mi 100% porque yo tenía otra expectativa de mi presentación y al final no pude hacerlo lo que yo pensé, me cayó mal el almuerzo y no pude estar al 100%. El dejo argentino no es lo mío y con todo esos problemas, he recibido lindo comentarios y agradezco mucho. No me voy a quedar con eso, yo sé que puedo hacer mucho más, me conozco y puedo hacer algo mejor todavía. Ahora, estoy aprovechando mejor las clases.

Laurita Pacheco y su espectacular presentación como Amanda Miguel en El Artista del Año

¿Quiénes son tus coach de canto?

He estado con varios profesores. Pasé por la profesora Isabel Íñigo, quien es muy buena. También estuve con la maestra Julie Freundt, que tiene un corazón enorme.

¿Qué retos te has planteado en ‘El artista del año’?

Voy paso a paso. La verdad es que yo no tenía mayores expectativas en el programa, simplemente ganar experiencia, aprender lo máximo posible y pasarla bien. Esos eran mis primeros retos. La verdad que estoy satisfecha con lo que estoy logrando, no esperaba mucho. Voy a dar todo de mí para no defraudar a la gente que ha votado por mí y que me tiene fe. Recién me doy cuenta que la gente me tiene cariño y fe. Por eso motivo voy a seguir con más fuerza y no sé que pasé, pero vamos paso a paso.

¿Has pensado cambiar de género musical?

No, yo creo que mi público que me conoce y sabe a lo que me dedico. Son años que hago música folclórica y me voy a quedar haciendo mis huaynos, me siento segura, tocando mi arpa y me siento satisfecha con lo que vengo logrando. Le voy a poner más fuerza con todo lo aprendido. Lo que tengo planeado al terminar ‘El artista del año’ es culminar ese disco que se quedó a la mitad y poder lanzarlo al mercado.

¿Qué paso con el incendio de tu casa?

Yo trabajaba en mi restaurante y en tiempo de pandemia fracasamos. No puedo creer que los bancos no tengan consideración que uno para porque quiera sino por las restricciones del Gobierno. Pero el banco no ha tenido ninguna consideración, ya que el año pasado en enero saqué un préstamo y tuve que parar en marzo. Ni un solo día de consideración tuve, pues todos los meses pagué la cuota bancaria, a pesar de que hemos protestado, nunca hemos podido recibir un apoyo del banco. No solamente lo digo por mí, sino por todas las personas que pasan por esta situación y justamente el incendio que fue el 19 de octubre, fecha que no me voy a olvidar, fui al banco para solucionar el tema y tuve que volver a mi casa porque se estaba quemando con mis hijos adentro, pero gracias a Dios no les pasó nada. Ahí perdí muchas cosas de valor. Mi restaurante quebró y estoy esperando recuperarme para volver a lanzar mi restaurante de comida arequipeña.

¿Cómo aprendiste a tocar el arpa?

Empezó cuando era adolescente, mi mamá inició una peña folclórica ahí en Arequipa y ahí empecé a tocar. A veces los músicos no iban a tocar o eran muy bohemios. Viendo esa necesidad yo toqué el arpa, mi hermana tocó el bajo electrónico y mi hermanito que era más pequeño la batería. Yo fui autodidacta y aprendí al oído. Mi mamá me cantaba al oído y yo dibujaba las melodías en el arpa. De a pocos aprendí a tocar el arpa porque yo no tenía maestro. Además, no había YouTube en ese entonces. Fue difícil aprender y al ver necesidad fue un gran alado.

Laura Pacheco: su reacción de seguir en el ‘Artista del año’, los problemas que venció durante la pandemia y sus nuevos retos musicales | Entrevista | Foto: GV Producciones

¿Y qué significó para ti ganar el récord Guinness de la persona que tocó más tiempo el arpa? [Nota de Redacción: Laurita Pacheco tocó 300 melodías en el arpa durante 24 horas]

Es una de las experiencias más hermosas y grandes de mi vida. Conllevo a la prensa internacional que no me lo esperé. Yo solo estaba enfocada en batir un récord para hacerme más conocida a nivel nacional e internacional. Fue algo increíble que marca mucho mi trabajo y la gente me conoce por eso. No hay nadie que se haya atrevido a batir mi récord.

¿Cómo te reinventaste durante la pandemia?

Yo soy confeccionista y eso me ayudo a salir adelante durante la pandemia porque hice mascarillas y cosas que me pedían en el momento, También me ayudó el tema de los saludos virtuales y los conciertos virtuales, cumpleaños, aniversarios transmitidos por las redes sociales. Estas cosas nacieron del público porque me llamaban a consultar y tras las insistencias me animé. Eso me ayudó a salir adelante en época de crisis.

¿Cómo viviste tu infección por covid-19?

Fue muy difícil porque venía atravesando lo del incendio de mi casa, se había quemado toda mi casa, perdí mis cosas. A los pocos meses. viene el covid-19 y toda mi familia se infectó: mis padres, mis hijos y yo. La verdad es que el coronavirus te desgaste mucho tanto emocional como económicamente. Tienes que darle con todo; si no te defiendes con lo que tienes, el covid-19 te puede vencer. Eso fue lo que nosotros hicimos y gracias a Dios pudimos salir airosos. Es una cosa increíble que hayamos podamos salir airosos, mis papas están sanos gracias a Dios. Yo pienso que esto se debe a que reaccioné rápido. Mi papá sintió síntomas un sábado y para el lunes ya le estaban introduciendo medicamento a la vena, aunque yo no tuve ayuda de un médico en el momento, deduje que era covid-19 y con esa convicción actué rápido

¿Hay alguna colaboración con un artista peruano o internacional que estés por hacer?

Sí, hay algo muy bonito, que lo habíamos conversado, por pandemia está afuera, pero esperemos que se realicé. De hecho, de en vez en cuando lo hablamos para que se mantenga y en el momento menos pensado reunirnos para hacer ese disco.

¿Sé puede saber con quién?

Yo quisiera decirlo, pero no quiero ser inoportuna. Es alguien bien famoso, peruano, alguien muy reconocido, un gran compositor. Espero sé dé muy pronto y grabar para concretar este proyecto. Es del género folclórico latinoamericano y es un gran compositor. Ahí lo dejó.

