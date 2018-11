Lenny Kravitz llega a Lima por primera vez y entradas van desde los S/ 69 | FOTOS

Uno de los músicos más populares de la actualidad llega por primera vez al Perú. Lenny Kravitz ofrecerá un concierto en Lima el próximo 27 de marzo en el Jockey Club del Perú, como parte de su gira 'Raise Vibration Tour 2019'.

‘Are You Gonna Go My Way’, ‘It Ain’t Over ‘til It’s Over’, ‘Fly Away’, ‘Again’, ‘I Belong to You’, son algunos de los temas que presentará en vivo durante la gira que lleva el nombre de su último disco.

Las entradas para ver a Lenny Kravitz en vivo se empezarán a vender desde el lunes 19 de noviembre en Teleticket de Wong y Metro.

El Comercio informó que a promoción de lanzamiento solo estará vigente hasta el miércoles 21 de noviembre con estos precios:



Campo A: S/. 329.

Campo B: S/. 169.

Tribuna: S/. 69.