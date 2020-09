Leonard León le debe 18 mil soles a Karla Tarazona por alimentos, asegura abogado de la locutora

SE DEFIENDE. Karla Tarazona decidió pronunciarse, por medio de su abogado, luego que Leonard León anunciara que alista una denuncia contra ella por asegurar que no le pasa pensión de alimentos a sus hijos.

La defensa de la locutora de radio se presentó en ‘En Exclusiva’ y aseguró que según los movimientos bancarios de su patrocinada, el cumbiambero no le ha depositado el dinero de la manutención de sus pequeños.

“Él le tendría que depositar al día de hoy 18 mil soles y no lo ha hecho. La cuenta de Karla está ahí y no hay los depósitos. No ha acreditado con vouchers. Nosotros le hemos pedido al juez que se liquide la pensión devengada más los intereses legales", indicó en conversación con Laura Borlini.

Por otro lado, sobre la denuncia que anunció Leonard León contra Karla Tarazona, el abogado aseguró que podría entablarla siempre y cuando presente los comprobantes de sus depósitos. En esa misma línea, aseguró que él puede acudir al juez para justificar la falta de pago, pero no lo ha hecho hasta el momento.

“Ella esperó medio año para que le haga el depósito pero viendo los ataques y encima que la va demandar, vamos a ejecutar esa pensión devengada”, explicó el especialista.

Finalmente, indicó que ya existe una sentencia que plantea los parámetros respecto a la pensión de alimentos y el régimen de visitas parental, aunque Leonard León no ha ido a ver a sus hijos.

“Él puede ir de lunes a viernes desde las 12 del mediodía hasta las 6 p.m. a ver a sus hijos libremente, no tiene restriccion alguna y está en esta sentencia, documentos hablan”, finalizó.

