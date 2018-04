Leonard León volverá a caminar bien en 6 meses tras accidente [VIDEO y FOTOS]

El cantante Leonard León comentó que en seis meses volverá a caminar perfectamente tras el accidente que sufrió hace unas semanas en la rodilla.



“El médico me ha vuelto a evaluar y no es necesario que me operen. Me han cambiado el yeso, tendré que hacer terapia física y caminaré con normalidad en unos seis meses”, detalló Leonard León.



Asimismo, contó que sigue trabajando porque debe mantener a sus hijos y hacer un ‘pocito’ para comprarle el anillo de compromiso a su novia, Olenka Cuba. “El anillo va a ser muy brillante, ella se merece mucho por todo lo que hace por mí”, destacó Leonard León.