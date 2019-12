Leonard León negó que no cumpla con la pensión para sus hijos, como lo afirmó Karla Tarazona, y la llamó ‘sinvergüenza’ por buscar siempre facturar a costa de sus dos menores hijos.

“Es totalmente falso que no cumpla con mis hijos, me encuentro al día con el pago de sus pensiones, nunca me descuido en ese tema. Puede que exista un retraso de días, pero jamás dejo de cumplir con ellos”, enfatizó.

¿Por qué crees que afirma esas cosas?

Es que le gusta el show, le gusta facturar con su vida privada utilizando a mis hijos... No seas sinvergüenza, trabaja por ti sola, no los metas en esto.

Karla señala que no tienes prohibido ver a tus hijos...

No tengo prohibido verlos, pero sí condicionado, porque quiere enviarme un espía, una persona de su entorno. Yo soy su padre, nunca les haría daño, y deseo compartir momentos con mi actual pareja, así como ella lo hizo cuando tuvo una relación anterior. Solo busco mi tranquilidad, vivir en paz, pero haciendo valer mis derechos.