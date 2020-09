TERRIBLES AMENAZAS. Leonard León reveló que fue blanco de amenazas de muerte al igual que su familia y hasta su hijita de un año cinco meses, luego de volver al Perú durante los primeros días de la pandemia del coronavirus.

El cantante contó que se vio envuelto en polémica por una fotografía, donde se le ve en la calle con una maleta. En ese sentido, aseguró que estaba esperando un taxi para dirigirse a su departamento y entrar en aislamiento, pero nunca tuvo la intención de transitar y exponer a otros al contagio.

“Cuando yo salgo del aeropuerto después que me hice la prueba molecular tuve que coger un taxi. El mismo doctor nos dijo que cogamos un taxi y vayamos a nuestra casa para hacer el aislamiento. Yo jamás iba llegar a mi casa porque no sabía si tenía o no la enfermedad”, dijo el cantante a Mujeres al Mando.

Leonard León revela que amenazaron de muerte a su hijita de un año| MAM | TROME

Asimismo, denunció que recibió fuertes amenazas contra su familia cuando se viralizó la fotografía y la denuncia de varios vecinos que aseguraron haberlo visto en la calle.

“Mi hija, que ya tiene un año cinco meses, la amenazaron de muerte, que ’la vamos a matar a tu hija por este virus que tú has traído, que no eres empático con nosotros, para qué vienes acá al país a contagiar a toda la población. Eres un egoísta, un irresponsable’”, contó Leonard León sobre los mensajes que le llegaban.

Finalmente el músico, que permaneció casi 50 días en aislamiento, aseguró que no cree haber cometido ninguna equivocación durante su proceso de recuperación. “Yo pienso que no cometí ningún error, creo que el único error fue venir a mi país”, concluyó.