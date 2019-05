Leonard León anunció que Olenka Cuba demandará a Karla Tarazona por difamación agravada

El cantanteLeonard León anunció que en los próximos días Olenka Cuba demandará a Karla Tarazona por difamación agravada, al haber afirmado que ‘tiene juicios por temas de narcotráfico’.



“Olenka (Cuba) se va a reunir con mi abogado para ver todo el tema de la demanda por difamación agravada y tiene todo mi respaldo, porque nadie tiene derecho a perjudicar la imagen de otra persona. Nosotros nos dedicamos a trabajar, no hablamos de gente indeseable, de aquellos que no tienen vida y son infelices”, comentó.



Además, Leonard León señaló que confía en la justicia y espera una sanción ejemplar.



Por otro lado, detalló que su hija Maylen acaba de cumplir 2 meses, y que aún no tiene planes de boda con Olenka Cuba.



“Estamos dedicados a la pequeña Maylen, no tenemos planes de matrimonio, pero Olenka siempre me canta ‘y el anillo pa’ cuándo’”, señala.